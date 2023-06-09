Смирнова (Безшапошникова) Ирина Кириллова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти17.05.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1866
Дочь: Смирнова Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
08.06.1868
Дочь: Смирнова Акилина Иванова
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
21.02.1870
Сын: Смирнов Иван Иванов
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
01.06.1871
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
10.10.1875
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Рождение ребёнка
24.07.1877
Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирнов Иван Егоров
Смерть
17.05.1901