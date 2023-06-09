Смирнова (Безшапошникова) Ирина Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова (Безшапошникова) Ирина Кириллова

Смирнова (Безшапошникова) Ирина Кириллова

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

17.05.1901

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
25.12.1866

Дочь: Смирнова Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
08.06.1868

Дочь: Смирнова Акилина Иванова

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
21.02.1870

Сын: Смирнов Иван Иванов

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
01.06.1871

Сын: Юркин Виссарион Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
10.10.1875

Сын: Смирнов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Рождение ребёнка
24.07.1877

Сын: Смирнов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Смирнов Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Иван Егоров

Смерть
17.05.1901