Пелагея Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Данииловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1933

Сын: Амбарников Николай Федорович

Отец ребёнка: Амбарников Федор Григорьевич

Дедиловские Выселки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амбарников Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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