Пелагея Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1933
Сын: Амбарников Николай Федорович
Отец ребёнка: Амбарников Федор Григорьевич
Дедиловские Выселки, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно