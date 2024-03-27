Ягофарова (Насырова) Сарбикамал Мухаметшаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгофарова (Насырова) Сарбикамал Мухаметшаевна

Ягофарова (Насырова) Сарбикамал Мухаметшаевна

Место рождения

д.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

1914

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Насыров Мухаметша

Мать: Насырова Магдифя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ягофаров Хайрулла Хамидуллович

Смерть
2000
Причина смерти: Болезнь

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