Ягофарова (Насырова) Сарбикамал Мухаметшаевна
Место рожденияд.Кугарчи, Кугарчинского района, БАССР
Дата рождения1914
Дата смерти2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Насыров Мухаметша
Мать: Насырова Магдифя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1956
Смерть
2000
Причина смерти: Болезнь