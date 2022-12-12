Трефилова (Шудегова) Акулина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Шудегова) Акулина Захаровна

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Место рождения

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

05.06.1895

Дата смерти

12.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895

Отец: Шудегов Захар Савельевич

Мать: Шудегова Акилина Семеновна

Нижний Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.02.1918

Сын: Трефилов Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1922

Сын: Трефилов Петр

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
06.12.1924

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
11.08.1928

Сын: Трефилов Иван

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.12.1929

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Полякова Лидия

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Комарова Алёна

Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович

Смерть
12.04.1938
Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: воспаление легких
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