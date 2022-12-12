Трефилова (Шудегова) Акулина Захаровна
Место рождения
Дата рождения05.06.1895
Дата смерти12.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1895
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
07.02.1918
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
03.03.1922
Сын: Трефилов Петр
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
06.12.1924
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
11.08.1928
Сын: Трефилов Иван
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
16.12.1929
Дочь: Зинаида
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Полякова Лидия
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Комарова Алёна
Отец ребёнка: Трефилов Кузьма Степанович
Смерть
12.04.1938
Причина смерти: воспаление легких