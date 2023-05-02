Чернышова Анфиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1898
Дочь: Данилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
06.05.1900
Дочь: Пичугина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно