Чернышова Анфиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Анфиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1898

Дочь: Данилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович

Арамашка, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: Пичугина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович

Арамашка, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Степан Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Митрофанович

Арамашка, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Иван Митрофанович

Смерть
Неизвестно