Столбикова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столбикова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбиков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбиков Степан Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Столбиков Степан Николаевич

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