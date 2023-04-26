Мартынов Илья Самуилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Евдокия Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1853 и 1856
Дочь: Рыбинцева Агрипина Ильина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно