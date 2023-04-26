Мартынов Илья Самуилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Илья Самуилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Евдокия Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1853 и 1856

Дочь: Рыбинцева Агрипина Ильина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Владимир Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартынов Феодор Ильин

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно