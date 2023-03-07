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Мусихин Федор Игнатьев

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Место рождения

дер. Сергеевская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1704

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Отец

Около 1657 г.р.

Мать

Около 1657 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1704

Отец: Мусихин Игнатий Агеев

Мать: Мусихина Анна Павлова

дер. Сергеевская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Сергеевская, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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