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Трунов Константин Сергеевич
Трунов Константин Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Трунов Сергей Григорьевич
1953 г.р.
Мать
Трунова (Трунова) Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Трунов Сергей Григорьевич
Мать:
Трунова Антонина
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