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Моисей Осипов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Между 1831 и 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1811

Сын: Исидор Моисеев

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Никита Моисеев

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Акулина Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Ксения Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
04.08.1822

Сын: Фотий Моисеев

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Пелагея Моисеева

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1834
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