Моисей Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиМежду 1831 и 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1811
Сын: Исидор Моисеев
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Никита Моисеев
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Акулина Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Ксения Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
04.08.1822
Сын: Фотий Моисеев
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Пелагея Моисеева
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1831 и 1834