Черкасов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна
С. Новинки
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Черкасов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна
Россия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки
Рождение ребёнка
12.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна
Павлово
Смерть
1977