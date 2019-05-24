Черкасов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасов Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна

С. Новинки
Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Черкасов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна

Россия Горьковская обл. Сосновский районД. Новинки
Рождение ребёнка
12.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черкасова Вера Сергеевна

Павлово
Смерть
1977
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