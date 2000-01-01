Пронина (Найденова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927
Отец: Найденов Владимир
Мать: Александра
Рождение ребёнка
21.09.1946
Сын: Пронин Владимир
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Пронин Валерий
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
29.06.1953
Сын: Пронин Виктор
Отец ребёнка: Пронин Василий
Рождение ребёнка
21.03.1955
Сын: Пронин Александр
Отец ребёнка: Пронин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пронин Василий