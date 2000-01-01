Пронина (Найденова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Найденова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1927

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1927

Отец: Найденов Владимир

Мать: Александра

Рождение ребёнка
21.09.1946

Сын: Пронин Владимир

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Пронин Валерий

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
29.06.1953

Сын: Пронин Виктор

Отец ребёнка: Пронин Василий

Рождение ребёнка
21.03.1955

Сын: Пронин Александр

Отец ребёнка: Пронин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пронин Василий

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