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Щенев Егор Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

02.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Щенев Максим Яковлевич

Мать: Щенева Акулина Семеновна

Рождение ребёнка
24.09.1946

Дочь: Ромашова Людмила Егоровна

Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
14.09.1948

Сын: Щенев Александр Егорович

Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Щенев Михаил Егорович

Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна

Смерть
02.01.1975

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