Щенев Егор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти02.01.1975
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Щенев Максим Яковлевич
Мать: Щенева Акулина Семеновна
Рождение ребёнка
24.09.1946
Дочь: Ромашова Людмила Егоровна
Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1948
Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
16.11.1951
Мать ребёнка: Щенева Галаева Александра Федоровна
Смерть
02.01.1975