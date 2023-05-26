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Семен Гавриилович
Семен Гавриилович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Пол
Мужской
Отец
Гавриил Анисимович
1805 г.р.
Мать
Наталья Митрофановна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
Гавриил Анисимович
Мать:
Наталья Митрофановна
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