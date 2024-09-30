Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения12.12.1857 ст.
Дата смерти21.05.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857 ст.
Отец: Чачемский Иван Григорьев
Мать: Анисья Васильева
Восприемник города Белозерска мещанин Александр Никитин Поляков.
Смерть
21.05.1859 ст.
Честночтимый Отец Петр! Прошу записать в метрическую книгу сына штатного служителя Ивана Григорьева Чачемского младенца Павла, скончавшегося от родимца 1 и 1/2 лет от рождения, и в следствии записки В... Показать все