Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавел Иванов

Павел Иванов

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

12.12.1857 ст.

Дата смерти

21.05.1859 ст.

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1857 ст.

Отец: Чачемский Иван Григорьев

Мать: Анисья Васильева

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник города Белозерска мещанин Александр Никитин Поляков.
Смерть
21.05.1859 ст.
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Честночтимый Отец Петр! Прошу записать в метрическую книгу сына штатного служителя Ивана Григорьева Чачемского младенца Павла, скончавшегося от родимца 1 и 1/2 лет от рождения, и в следствии записки В... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.