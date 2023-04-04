фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1733
Дата смерти01.03.1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1733
Отец: Фон Ребиндер Отто Магнус
Мать: Софи Хелен
Рождение ребёнка
1760
Сын: Фон Ребиндер Владимир Иванович
Мать ребёнка: Вильямина Ивановна
Бракосочетание
28.03.1763
Жена: Вильямина Ивановна
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Супруг(-а): Вильямина Ивановна фон Штакельберг
Рождение ребёнка
28.01.1764
Дочь: Фон Михельсонен Шарлотта Ивановна
Мать ребёнка: Вильямина Ивановна
Рождение ребёнка
14.10.1774
Сын: Фон Ребиндер Карл Иванович
Мать ребёнка: Вильямина Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.1776
Сын: Фон Ребиндер Оттон Иванович
Мать ребёнка: Вильямина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-поручик
Смерть
01.03.1792
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область