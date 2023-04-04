фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

фон Ребиндер Иван (Reinhold Johann)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1733

Дата смерти

01.03.1792

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1733

Отец: Фон Ребиндер Отто Магнус

Мать: Софи Хелен

Рождение ребёнка
1760

Сын: Фон Ребиндер Владимир Иванович

Мать ребёнка: Вильямина Ивановна

Бракосочетание
28.03.1763

Жена: Вильямина Ивановна

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Супруг(-а): Вильямина Ивановна фон Штакельберг
Рождение ребёнка
28.01.1764

Дочь: Фон Михельсонен Шарлотта Ивановна

Мать ребёнка: Вильямина Ивановна

Рождение ребёнка
14.10.1774

Сын: Фон Ребиндер Карл Иванович

Мать ребёнка: Вильямина Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.1776

Сын: Фон Ребиндер Оттон Иванович

Мать ребёнка: Вильямина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-поручик
Смерть
01.03.1792
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close