(Бочкарева) Подлипавева Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1980
Дочь: Подлипавеа (Носкова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Подлипаев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
31.12.1982
Сын: Подлипавев (Носков) Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Подлипаев Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно