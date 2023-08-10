(Бочкарева) Подлипавева Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бочкарева) Подлипавева Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1980

Дочь: Подлипавеа (Носкова) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Подлипаев Сергей Алексеевич

Буторино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.12.1982

Сын: Подлипавев (Носков) Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Подлипаев Сергей Алексеевич

Буторино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подлипаев Сергей Алексеевич