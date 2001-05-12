Туполев Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1925
Дата смерти12.05.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1943
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1943
Смерть
12.05.2001