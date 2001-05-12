Туполев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туполев Алексей Андреевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.05.1925

Дата смерти

12.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1943
Омск, город Омск, Омская область
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.05.2001
Москва, город федерального значения Москва
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