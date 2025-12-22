Жеглова (Щеткина) Елена Константиновна
женский, родилась 23.04.1917, Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умерла Неизвестно
ОтецЩёткин Константин Родионович20.05.1885 г.р.
МатьЩёткина (Цицерова) Анна Никитина1886 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917
Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно