Жеглова (Щеткина) Елена Константиновна 23.04.1917 — найти родственников по фамилии на Familio

Жеглова (Щеткина) Елена Константиновна

Автор
АГ
Глазунов А.

женский, родилась 23.04.1917, Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умерла Неизвестно

Отец
Щёткин Константин Родионович20.05.1885 г.р.
Мать
Щёткина (Цицерова) Анна Никитина1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1917

Отец: Щёткин Константин Родионович

Мать: Щёткина (Цицерова) Анна Никитина

Андреевка, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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