Шиховцова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193
Дочь: Попова Антониа Константиновна
Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1930
Сын: Шиховцов Николай Константинович
Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Иванова Галина Константиновна
Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович
Смерть
1989