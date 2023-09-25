Шиховцова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиховцова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193

Дочь: Попова Антониа Константиновна

Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович

Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1930

Сын: Шиховцов Николай Константинович

Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Иванова Галина Константиновна

Отец ребёнка: Шиховцов Константин Иванович

Смерть
1989

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