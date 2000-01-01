Рублёва (Овечкина) Ксения Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублёва (Овечкина) Ксения Кондратьевна

Рублёва (Овечкина) Ксения Кондратьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Рублёв Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисья Алексеевна

Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рублёв Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублёв Алексей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close