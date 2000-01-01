Рублёва (Овечкина) Ксения Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисья Алексеевна
Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рублёв Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно