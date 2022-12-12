Загоскин Илиодор Илиодорович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти24.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1851
Место жительства
С 1867 по 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889 по 1893
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
24.03.1919