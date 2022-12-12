Загоскин Илиодор Илиодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загоскин Илиодор Илиодорович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

24.03.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1867 по 1874
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889 по 1893
г. Харьков, Харьковский уезд Харьковской губернии
Смерть
24.03.1919
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