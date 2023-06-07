Валюгин Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюгин Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валюгин Сергей

Мать: Валюгина Светлана Петровна