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Терешкович Влас Агеевич

Место рождения

Турин, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Терешкович Агей Максимович

Мать: (Терешка) Мария Макаровна

Турин, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Феодосия Власовна

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Ксения Власовна

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Иван Власович

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Дмитрий Власович

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Терешкович) Ольга Власовна

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешкович Алексей Власович

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Рождение ребёнка
15.11.1897

Сын: Терешкович Филипп Власович

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Терешкович) Наталья Власовна

Мать ребёнка: (Кенько) Устинья

Смерть
Неизвестно

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