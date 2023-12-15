Терешкович Влас Агеевич
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Феодосия Власовна
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Ксения Власовна
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Дмитрий Власович
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Терешкович) Ольга Власовна
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешкович Алексей Власович
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Рождение ребёнка
15.11.1897
Сын: Терешкович Филипп Власович
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Уголец, Пуховичский район, Минская область
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Терешкович) Наталья Власовна
Мать ребёнка: (Кенько) Устинья
Смерть
Неизвестно