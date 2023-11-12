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Южаков Александр Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1957

Отец: Южаков Анатолий Михайлович

Мать: Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Южакова (Юхник) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
19.06.1979

Сын: Южаков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Южакова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
14.06.1987

Дочь: Южакова Олеся Александровна

Мать ребёнка: Южакова Татьяна Алексеевна

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