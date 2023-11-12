Южаков Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1957
Отец: Южаков Анатолий Михайлович
Мать: Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.06.1979
Сын: Южаков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Южакова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1987
Дочь: Южакова Олеся Александровна
Мать ребёнка: Южакова Татьяна Алексеевна