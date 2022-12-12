Семенов Петр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Семенов Терентий
Мать: Семенова Арина
Рождение ребёнка
08.12.1936
Дочь: Бочарова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
23.01.1938
Сын: Семенов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1939
Дочь: Семенова Надежба Петровна
Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Мария Ивановна
Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.10.1941