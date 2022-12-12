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Семенов Петр Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Семенов Терентий

Мать: Семенова Арина

Рождение ребёнка
08.12.1936

Дочь: Бочарова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1938

Сын: Семенов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1939

Дочь: Семенова Надежба Петровна

Мать ребёнка: Семенова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Мария Ивановна

Кондуки, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
?.10.1941
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