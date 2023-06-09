Хабурин Леонид Александрович
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская обл., Чебсарский р-н, Чернеевский с/с, раз. Кушуба
Призыв на военную службу
11.06.1941
Мяндино, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н Воинское звание: красноармеец Партизанский отряд: 2-й партиз. отряд 5-й партиз. бр. Награды: Медаль «За боевые заслуги» , Медаль «Партизану Отечеств... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВЛКСМ.
Смерть
?.03.1944
Пропал без вести. Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 658