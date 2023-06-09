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Хабурин Леонид Александрович

Место рождения

Кущуба, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Кущуба, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская обл., Чебсарский р-н, Чернеевский с/с, раз. Кушуба
Призыв на военную службу
11.06.1941
Мяндино, Приморский муниципальный район, Архангельская область
Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н Воинское звание: красноармеец Партизанский отряд: 2-й партиз. отряд 5-й партиз. бр. Награды: Медаль «За боевые заслуги» , Медаль «Партизану Отечеств... Показать все
Вступление в партию
Неизвестно
Член ВЛКСМ.
Смерть
?.03.1944
Пропал без вести. Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 658