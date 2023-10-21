Горлова Афимья Иванова (Ефимья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горлова Афимья Иванова (Ефимья)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1822

Сын: Горлов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Горлов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Незаконнорожденный Григорий Николаев

Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович

Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горлов Андрей Степанович

Смерть
Неизвестно
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