Горлова Афимья Иванова (Ефимья)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.06.1822
Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общество, Вознесеская волость, Уфимский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Незаконнорожденный Григорий Николаев
Отец ребёнка: Горлов Андрей Степанович
Аничкова Александровка, Нагаевское сельское общест
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно