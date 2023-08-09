Воробьев Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения05.09.1948
Дата смерти2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
1979
Жена: скрыто настройками приватности
Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
2019