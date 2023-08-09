Воробьев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Владимир Александрович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

05.09.1948

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
26.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Курск, город Курск, Курская область
Развод
1979

Жена: скрыто настройками приватности

Льгов, город Льгов, Курская область
Смерть
2019
Курск, город Курск, Курская область