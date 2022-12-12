Плесовских Олимпиада Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Олимпиада Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1890

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Плесовских Василий Александрович

Доронино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Василий Александрович

Смерть
Неизвестно
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