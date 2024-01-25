Маврычева Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврычева Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1952

Дочь: Спиридонова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
23.02.1956

Сын: Спиридонов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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