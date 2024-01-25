Маврычева Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1952
Дочь: Спиридонова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
23.02.1956
Сын: Спиридонов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Спиридонов Иван Спиридонович
Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно