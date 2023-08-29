Черкашенина (Гончарова) ? Сазонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкашенина (Гончарова) ? Сазонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаров Сазон ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Черкашенин Дмитрий Кондратов

Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашенин Фома Кондратов

Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?

Окуни, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкашенин Филип Кондратов

Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашенин Кондрат ?

Смерть
Неизвестно
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