Черкашенина (Гончарова) ? Сазонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гончаров Сазон ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Черкашенин Дмитрий Кондратов
Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашенин Фома Кондратов
Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкашенин Филип Кондратов
Отец ребёнка: Черкашенин Кондрат ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черкашенин Кондрат ?
Смерть
Неизвестно