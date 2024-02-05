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Зайцева Матрона Иоанновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

24.08.1907

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Стефанида Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
11.02.1898

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Зайцев Евдоким Максимович

Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1904

Сын: Зайцев Матфей Павлович

Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович

д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
24.08.1907
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
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