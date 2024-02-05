Зайцева Матрона Иоанновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смерти24.08.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Стефанида Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
11.02.1898
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Зайцев Евдоким Максимович
Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Рождение ребёнка
05.08.1904
Отец ребёнка: Зайцев Максим Павлович
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда
Смерть
24.08.1907
д. Александрино (Александрово) Меленковского уезда