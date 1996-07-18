Кузнецова Анна Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1996
Сын: Кузнецов Владислав Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.01.1998
Дочь: Кузнецова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2006
Дочь: Кузнецова Яна Евгеньевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности