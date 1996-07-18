Кузнецова Анна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Анна Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1996

Сын: Кузнецов Владислав Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.01.1998

Дочь: Кузнецова Юлия Евгеньевна

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Рождение ребёнка
13.08.2006

Дочь: Кузнецова Яна Евгеньевна

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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