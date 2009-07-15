Коротков Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1966
Дата смерти15.07.2009
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1966
Рождение ребёнка
13.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2009