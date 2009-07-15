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Коротков Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1966

Дата смерти

15.07.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1966

Отец: Коротков Василий Васильевич

Мать: Короткова Нина Александровна

Рождение ребёнка
13.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.07.2009
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