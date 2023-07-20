Пачин Михаил Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пачин Михаил Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

В ревизской сказке от 1834 года указано, что ему 50 лет
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пачин Никифор Михайлович

Мать ребёнка: Пачина Анна

Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
В ревизской сказке от 1858 года указано, что ему 43 года. То есть, год рождения 1815
Смерть
1842
В ревизской сказке 1834 года указано, что умер в 1842 году