Пачин Михаил Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1842
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
В ревизской сказке от 1834 года указано, что ему 50 лет
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Пачина Анна
Спирино, Большемурашкинский муниципальный район, Нижегородская область
В ревизской сказке от 1858 года указано, что ему 43 года. То есть, год рождения 1815
Смерть
1842
В ревизской сказке 1834 года указано, что умер в 1842 году