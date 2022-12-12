Акулиничева (Петухова) Феодора Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулиничева (Петухова) Феодора Иосифовна

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Место рождения

село Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии

Дата рождения

06.02.1902 ст.

Дата смерти

07.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

НУ
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1902 ст.

Отец: Петухов Иосиф Тарасович

Мать: Петухова Александра Семёновна

село Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1924

Сын: Акулиничев Михаил Ананьевич

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.01.1930

Сын: Акулиничев Василий Ананьевич

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Рождение ребёнка
18.12.1931

Дочь: Акулиничева Надежда Ананьевна

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Акулиничева Ольга Ананьевна

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Акулиничев Николай Ананьевич

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акулиничева Анна Ананьева

Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулиничев Ананий Тихонович

Смерть
07.11.1974
Москва, город федерального значения Москва
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