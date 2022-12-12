Акулиничева (Петухова) Феодора Иосифовна
Место рождениясело Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Дата рождения06.02.1902 ст.
Дата смерти07.11.1974
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1902 ст.
село Архангельское-Грязное Ефремовского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
16.11.1924
Сын: Акулиничев Михаил Ананьевич
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Тульской [губернии], Ефремовского [уезда], Долголесковской [волости] [село] Дмитриевка
Рождение ребёнка
05.01.1930
Сын: Акулиничев Василий Ананьевич
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Рождение ребёнка
18.12.1931
Дочь: Акулиничева Надежда Ананьевна
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Акулиничева Ольга Ананьевна
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Акулиничев Николай Ананьевич
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акулиничева Анна Ананьева
Отец ребёнка: Акулиничев Ананий Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1974
Москва, город федерального значения Москва