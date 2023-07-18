Гареева Рузиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1980
Дочь: Султанова Ляйсан Наилевна
Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович
Рождение ребёнка
26.05.1983
Дочь: Султанова Регина Наилевна
Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович
Рождение ребёнка
22.02.1986
Дочь: Султанова Динара Наилевна
Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович
Бракосочетание
Неизвестно