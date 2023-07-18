Гареева Рузиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гареева Рузиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1980

Дочь: Султанова Ляйсан Наилевна

Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович

Рождение ребёнка
26.05.1983

Дочь: Султанова Регина Наилевна

Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович

Рождение ребёнка
22.02.1986

Дочь: Султанова Динара Наилевна

Отец ребёнка: Султанов Наиль Фанилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Наиль Фанилович