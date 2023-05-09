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Григорьянц Лаура Кареновна
Григорьянц Лаура Кареновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1988
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Хуршудян Анжела Юрьевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1988
Отец: не указан
Мать:
Хуршудян Анжела Юрьевна
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