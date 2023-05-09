Григорьянц Лаура Кареновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьянц Лаура Кареновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1988

Отец: не указан

Мать: Хуршудян Анжела Юрьевна