Евдокимова (Гундяева) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Гундяева) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.03.1923

Дата смерти

?.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923

Отец: Гундяев Михаил Павлович

Мать: Гундяева Наталья Петровна

Сурки, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
1932
Откуда: село Сурки, : Ленинград
Бракосочетание
1953

Муж: Евдокимов Борис Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1955

Дочь: Максимова Нина Борисовна

Отец ребёнка: Евдокимов Борис Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1959

Сын: Евдокимов Игорь Борисович

Отец ребёнка: Евдокимов Борис Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Неизвестно

Муж: Евдокимов Борис Иванович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
?.06.2013
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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