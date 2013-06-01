Евдокимова (Гундяева) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.03.1923
Дата смерти?.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1923
Отец: Гундяев Михаил Павлович
Место жительства
1932
Откуда: село Сурки, : Ленинград
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
08.03.1955
Дочь: Максимова Нина Борисовна
Отец ребёнка: Евдокимов Борис Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1959
Сын: Евдокимов Игорь Борисович
Отец ребёнка: Евдокимов Борис Иванович
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.06.2013