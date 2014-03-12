Садылханов Вахирсолт Изерханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садылханов Вахирсолт Изерханович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Садылханов Изерхан

Мать: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
20.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садылханова Исану Абдулсаламовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Садылханова Исану Абдулсаламовна

Смерть
12.03.2014
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