Садылханов Вахирсолт Изерханович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.03.2014
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Садылханов Изерхан
Мать: Садылханова Байанат
Рождение ребёнка
20.08.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садылханова Исану Абдулсаламовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садылханова Исану Абдулсаламовна
Смерть
12.03.2014