Сын Смирного Софрон (Софронко) Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Смирного Софрон (Софронко) Алексеев

Место рождения

дер. Мануйловская, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1628 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Сын Смирного Алексей Прокопьев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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