Сын Смирного Софрон (Софронко) Алексеев
Место рождениядер. Мануйловская, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Сын Смирного Алексей Прокопьев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678