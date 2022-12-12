Зенкин Андрей Петрович
Место рождения
Дата рождения25.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923
Отец: Зенкин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
01.04.1953
Дочь: Степанова Тамара Андреевна
Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.01.1962
Дочь: Зенкина Нина Андреевна
Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно