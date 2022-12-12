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Зенкин Андрей Петрович

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Место рождения

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

25.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1923

Отец: Зенкин Петр Михайлович

Мать: Зенкина Федосья Дмитриевна

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1953

Дочь: Степанова Тамара Андреевна

Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна

Шатино, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1962

Дочь: Зенкина Нина Андреевна

Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна

Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зенкина Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зенкина Прасковья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Борщево, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
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