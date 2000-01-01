Белокопытова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокопытова Евдокия Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1950

Сын: Буторин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка

Сын: Буторин Александр Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка

Сын: Буторин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка

Сын: Буторин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка

Сын: Буторин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка

Дочь: Буторина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Валерий Иванович

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буторина Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Буторин Иван Романович

Смерть
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