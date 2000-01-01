Белокопытова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1950
Сын: Буторин Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Сын: Буторин Александр Иванович
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Сын: Буторин Владимир Иванович
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Дочь: Буторина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буторина Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Буторин Иван Романович
Смерть