Савелий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Василий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Федор Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно