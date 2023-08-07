Савелий Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савелий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1654 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Василий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно