Шаманин Иван Семенович Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманин Иван Семенович Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.

Отец: Шаманин Семен Симеон Артемьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1897 ст.

Жена: Шаманина Любовь Михайловна

Бракосочетание
13.01.1897 ст.

Жена: не указана

Селихово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 25.09.1904 ст.

Дочь: Покулина Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Шаманина Любовь Михайловна

Селихово, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно