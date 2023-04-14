Шаманин Иван Семенович Симеон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876 ст.
Отец: Шаманин Семен Симеон Артемьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1897 ст.
Бракосочетание
13.01.1897 ст.
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 25.09.1904 ст.
Дочь: Покулина Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Шаманина Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно