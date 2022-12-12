Бобров Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения30.05.1915
Дата смерти13.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1915
Отец: Бобров Гавриил Иванович
Мать: Боброва ??????
Рождение ребёнка
10.09.1941
Мать ребёнка: Боброва Вера Никитична
Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
03.11.1944
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
13.01.1990
Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край