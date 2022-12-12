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Бобров Иван Гаврилович

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Место рождения

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

30.05.1915

Дата смерти

13.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1915

Отец: Бобров Гавриил Иванович

Мать: Боброва ??????

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
10.09.1941

Сын: Бобров Владимир Иванович

Мать ребёнка: Боброва Вера Никитична

Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Военная служба
03.11.1944
Награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
13.01.1990
Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
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