Авелова Эмилия Феделевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авелова Эмилия Феделевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.02.2020

Пол

Женский

Отец

1985 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
?.02.2020

Отец: Авелов Федель

Мать: Шлукина Ольга Андреевна

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