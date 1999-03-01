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Резник Василий Филиппович

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Место рождения

Мачехи, Полтавська область

Дата рождения

13.08.1920

Дата смерти

01.03.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920

Отец: Резник Филипп

Мать: Резник София

Мачехи, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резник Анастасия Александровна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
12.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резник Анастасия Александровна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резник Анастасия Александровна

Павлоград, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Резник Анастасия Александровна

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Резник Анастасия Александровна

Павлоград, Дніпропетровська область
Смерть
01.03.1999
Павлоград, Дніпропетровська область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
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