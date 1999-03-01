Резник Василий Филиппович
Место рождения
Дата рождения13.08.1920
Дата смерти01.03.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1920
Отец: Резник Филипп
Мать: Резник София
Рождение ребёнка
06.01.1942
Рождение ребёнка
12.01.1951
Рождение ребёнка
05.04.1952
Рождение ребёнка
21.04.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.03.1999
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно