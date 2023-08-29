Загибалов Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загибалов Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1999 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Максаева Хана Евгеньевна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1999

Сын: Загибалов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: не указана

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