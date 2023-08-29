Загибалов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Максаева Хана Евгеньевна
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.06.1999
Сын: Загибалов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: не указана